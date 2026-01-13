Un devastador huaico registrado la madrugada de este martes 13 de enero sepultó una vivienda rústica y un camión en el sector La Olada, anexo Puerto Unión, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín, dejando al menos cuatro personas desaparecidas, entre ellas dos adultos y dos menores de edad.

Hasta el lugar llegaron familiares y entre lágrimas señalaron que , la vivienda afectada pertenece a la familia Pariona, cuyos integrantes habrían quedado atrapados bajo toneladas de lodo y piedras tras el deslizamiento provocado por las intensas lluvias que cayeron durante toda la noche y la madrugada.

Vecinos del sector Boca Tigre y zonas aledañas iniciaron de manera voluntaria las labores de rescate, ante la urgencia de hallar a los posibles sobrevivientes. Sin embargo, denunciaron la falta de maquinaria pesada y personal especializado para remover los escombros.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el gobierno local ya moviliza equipos de búsqueda y rescate, además de realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), mientras la población pide apoyo inmediato de las autoridades para intensificar las labores.