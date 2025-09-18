A una semana de haber incautado alimentos en mal estado, nuevamente las autoridades ejecutaron un segundo operativo hallando esta vez 60 kilogramos de cordero, res y cerdo en estado de putrefacción y con gusanos.

La intervención se realizó en el mercado Mayorista de Jauja estuvo a cargo de la subGerencia de Comercialización y Pymes, en coordinación de la Policía Municipal y el área de inocuidad alimentaria.

Durante la inspección a los diferentes puestos del principal centro de abastos de la ciudad de Jauja, los fiscalizadores detectaron que 6 de 26 comerciantes del pabellón “A” conservaban carne descompuesta y con presencia de larvas en el refrigerador junto a la carne fresca que se ofrecía a los clientes.

Cabe recordar que hace apenas una semana, durante un primer operativo, ya se habían detectado productos en mal estado y graves deficiencias sanitarias.

Sin embargo, los comerciantes hicieron caso omiso a las advertencias, reincidiendo en la venta de productos altamente contaminados que representan un serio riesgo para la salud de la población.

Al respecto el gerente de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Provincial de Jauja, David Eslado Vargas, refirió que el mercado podría ser clausurado por 30 días.