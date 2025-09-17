El restaurante “Mirabar”, ubicado en pleno centro de Huancayo, fue multado con más de 5 mil soles luego de que un operativo municipal hallara carne en aparente estado de descomposición, además de bebidas e insumos vencidos. La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana ingresada al aplicativo “Alerta Wanka”.

Durante la inspección también se encontraron graves deficiencias en salubridad: telarañas en la zona de preparación, tachos de basura sin tapa —que generan riesgo de contaminación cruzada— y la falta de una campana extractora para mitigar olores y prevenir incendios.

El jefe de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, advirtió que además de la multa equivalente al 100% de la UIT, el local podría ser clausurado. “No es aceptable que se expenda carne con coloración que representa un riesgo para el consumo humano”, precisó.