La intensa lluvia que cayó la tarde del lunes en Satipo desbordó al Hospital Manuel A. Higa Arakaki, dejando pasillos y habitaciones inundados. Aunque no se reportaron daños en equipos médicos ni afectación a los pacientes, la emergencia volvió a evidenciar el mal estado de la infraestructura y la urgencia de un nuevo hospital.

El director adjunto de la Diresa Junín, Edwin Pari, informó que se activó el plan de contingencia, que incluye la instalación de carpas móviles para garantizar la atención médica mientras se realizan las labores de limpieza. “El personal está entrenado para responder a este tipo de emergencias y se vienen aplicando los protocolos de seguridad para no afectar el servicio a la población”, señaló.

Esta crisis de infraestructura se da en el marco de la reciente adjudicación de la licitación de más de S/ 200 millones para la construcción del nuevo nosocomio, adjudicada al Consorcio Hospital Arakaki, donde figura LC & EC Constructora, empresa de la joven abogada Lucero Nicole Coca Condori, quien carece de experiencia en grandes obras públicas. Mientras se cuestiona la rapidez con que se otorgó el contrato, la inundación de hoy reaviva el debate: la población necesita con urgencia un hospital moderno y funcional.