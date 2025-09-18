La Policía Nacional y la Municipalidad de Chilca intervinieron el hospedaje Blue Star, ubicado en el jirón 28 de Julio, tras recibir una alerta sobre presuntas actividades de meretricio. Durante la inspección en la habitación 104 se encontró a una mujer, además de preservativos y diversos enseres que fueron decomisados.

El gerente de Desarrollo Económico, Hugo Bustamante, informó que el establecimiento será multado con el 200% de una UIT y posteriormente clausurado por distorsión de giro comercial. Los efectivos policiales, por su parte, identificaron a la persona intervenida para continuar con las diligencias correspondientes.

La comuna distrital sostuvo que la acción busca frenar actividades ilícitas en locales de hospedaje y garantizar el cumplimiento de las normas municipales en coordinación con la Policía.