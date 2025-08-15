Estudiantes de segundo año de secundaria de colegios estatales de Junín leerán la novela corta Encontrándome, del escritor Juan Cárdenas, como parte de la XIII Olimpiada Regional de Lecturas Literarias. La obra narra la historia de José, un adolescente marcado por el abandono y experiencias que lo conectan con dimensiones invisibles del alma.

Ambientada en paisajes serranos de La Oroya, Tarma y Huancayo, la novela incorpora elementos de la cosmovisión andina como el Amaru y referencias religiosas como el Señor de Shalacoto. Cárdenas, condecorado con las Palmas Magisteriales en 2019, señaló que la obra es un homenaje a los maestros que influyen en la formación de sus estudiantes.

El autor indicó que la historia, de cien páginas, está dirigida a jóvenes en búsqueda de su vocación y puede adquirirse al número 973982832.