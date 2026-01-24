La búsqueda de Hernán Sacsara Palomino (38), desaparecido desde el último miércoles 21 de enero tras ser arrastrado por la corriente del río Satipo, continúa sin resultados positivos, pese al uso de maquinaria pesada en la zona donde se presumía podría hallarse el cuerpo.

Este jueves 23 de enero, con apoyo de una excavadora sobre oruga de la Municipalidad de Satipo, se removieron grandes piedras a la altura de la playa Bellavista de Coviriali, lugar donde el hombre fue visto por última vez mientras pescaba. Sin embargo, las labores no permitieron ubicar el cuerpo, por lo que se informó que la búsqueda se ampliará río abajo.

Mientras tanto, en el barrio Los Ángeles, familiares y amigos realizaron el velatorio simbólico de las prendas del pescador, en medio de escenas de profundo dolor y esperanza por encontrarlo.

Como se recuerda, Hernán Sacsara fue arrastrado por la fuerte corriente cuando se encontraba pescando en el río Satipo, hecho que activó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades y pobladores de la zona.