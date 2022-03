Hasta antes de la conferencia que dio ayer el presidente del Consejo de Ministros Anibal Torres junto a su gabinete, las principales vías de Huancayo y la región estaban bloquedas. La región central era una de las que acataba el paro con más fuerza y, en palabras del parlamentario Ilich López, “no era posible que el Gobierno demorara tanto tiempo en solucionar el problema”.

Durante la tarde, el Premier anunció un endeudamiento de 100 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el ingreso de los combustibles al Fondo de Estabilización. Además, un acuerdo con la Unión Nacional de Transportistas y con la Confederación de Transportistas del Perú para levantar el paro indefinido, aunque esto no ha convencido a todos los huelguistas.

El congresista de Juntos por el Perú, Edgar Reymundo, señaló que el anuncio de que los combustibles entren al fondo de estabilización no es una noticia alentadora: “El primer ministro ha hablado al respecto, sin embargo, el gobierno habla de que se va a incrementar el fondo de estabilización de precios, pero ¿en cuántos días?, ¿en qué tiempo se va a disponer de este fondo?, si se tiene los recursos. Lo que sí tengo que decir es que este fondo estabiliza los precios en la primera venta más no en la venta final, eso quiere decir que la reducción de precios no será dará como tal”, sostuvo. Es decir, que cuando el consumidor vaya a “tanquear” su vehículo el precio sería el mismo.

El parlamentario señaló que hay mucha responsabilidad de parte de las carteras ministeriales responsables pues si bien se trata de una crisis mundial se debió preveer las acciones para atenuar la consecuencias que actualmente estamos pasando.

Por su parte, el congresista Ilich López, de Acción Popular, quien estuvo en distintos puntos de la provincia dialogando con dirigentes, señaló que si bien el gobierno podría emitir bonos de rescate para auxiliar a los transportistas y agricultores, se debe pensar en soluciones a largo plazo como permitir el ingreso de más refinerías para que la competencia haga que los precios disminuyan. López coincide que parte de la culpa de esta crisis es de los titulares de los ministerios.

David Jiménez, parlamentario fujimorista, considera que la culpa sí es del presidente Pedro Castillo: “Responsabilizamos al Ejecutivo de las consecuencias que la paralización origine. El presidente Castillo no puede engañar a miles de agricultores con el cuento de ‘Segunda Reforma Agraria’ cuando en el fondo no son atendidos”, dijo en diálogo con este medio.