El gobernador Zósimo Cárdenas Muje fue hallado responsable, penalmente, en las irregularidades cometidas en el mejoramiento del hospital Ernesto Guzmán Gonzales, en la provincia de Oxapampa. El Gobierno Regional de Pasco, donde él era la cabeza administrativa en 2019, pagó S/ 31 millones de forma indebida. El actual gerente de Presupuesto, Percy Tiza, también está involucrado en estos malos manejos.

DETALLES. El informe de la Contraloría de la República N° 013-2022-2-5348-SCE detalla que, en el año 2019, cuando el hoy gobernador de Junín era el brazo derecho Pedro Apolinar, “tramitó” el pago irregular de S/ 10 478 319 a favor del Consorcio Oxapampa Salud por concepto de adelanto directo y después otro pago de S/20 956 638 por concepto de adelanto de materiales, haciendo un total de S/31 434 957. Ambos montos no debieron entregarse, señala la Contraloría, porque el consorcio no contaba con el calendario de utilización de adelanto, tampoco con la disponibilidad física del terreno y el cronograma de utilización de materiales. Por si fuera poco, esos pagos no correspondían porque la obra estuvo paralizada por 434 días.

MÁS HECHOS. Otra irregularidad en la obra fue la designación de un inspector cuando, por norma, se debió contratar un supervisor. Es más, este inspector identificado como Julio César Barraza no cumplía con el perfil mínimo requerido legalmente.

El día del inicio de la obra, el hospital seguía funcionando en el mismo lugar donde se debía construir. De ello tenían conocimiento la gerencia regional, la gerencia de Infraestructura y la sub gerencia de supervisión de obras. Por ello, se empezó a ejecutar solo en un espacio del 30% del total. Pero solo se trabajó 7 días y luego tuvo que pararse el proyecto. El actual gerente de Presupuesto del Gobierno Regional de Junín Percy Tiza Félix también fue hallado responsable, administrativamente.

Otros funcionarios son: José Luis Chávez Rodríguez, asesor legal; César Pacheco Moya, coordinador de obra.