El Gobierno Regional de Junín (GORE) y la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viene inscribiendo y orientando a la población respecto a los programas habitacionales (viviendas a costo social), como crédito mi vivienda y techo propio.

MIRA ESTO: Contraloría observa a IPD por expediente del complejo 3 de Octubre en Huancayo

Esta inscripción está dirigida a las familias que no cuentan con una vivienda digna, en diferentes distritos de la región, por ello la inscripción es de manera gratuita en las oficina de la DRVCS en Huancayo, Jr. Arequipa N°861 de 9:00 a.m a 5:00 p.m.,y centros autorizados de Satipo y Rio Negro. Resaltando que los bonos dados por el Estado no se devuelven.

Los organizadores informaron que se realizará una feria inmobiliaria los días 13, 14 y 15 de diciembre en la explanada del parque Huamanmarca, donde se ofrecerán bonos: crédito mi vivienda, construye ya y techo propio. A lo cual el director, Liborio Rivera resaltó: “Tomamos este caso con seriedad para que los pobladores realmente necesitados de este bono, sean los beneficiarios y pueda llegar a la población”, concluyó Rivera.

Uno de los requisitos para obtener este tipo de bonos y beneficios dirigida a familias de escasos recursos y sin vivienda, es no haber recibido apoyo habitacional previo del Estado, anteriormente.