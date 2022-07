Un grupo de pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica hicieron un llamado de auxilio, ya que ayer no accedieron a la hemodiálisis por falta de insumos en el hospital Daniel Alcides Carrión. “Nos han dicho que no nos van a dializar porque no hay ningún tipo de insumos, necesitamos la eritroproyetina de 4000 que sirve para no bajar la hemoglobina, la heparina es anticoagulante y faltan unos balones que se conectan a las máquinas, no es justo están atentando contra nuestra salud”, reclamó la paciente Mónica Almeyda.

MIRA ESTO: Huancayo: unos 20 mil vehículos prestan servicio de transporte público Los pacientes en su desesperación enviaron un documento al director del hospital Carrión, exigiendo la compra inmediata de los insumos, pero hasta ayer no se solucionaba el problema. Son unos 60 pacientes en promedio que acuden en varios turnos y 3 veces por semana para acceder a este servicio, pero en las últimas semanas han tenido que comprar los insumos por su cuenta, y ayer ya no los recibieron. Hasta el hospital concurren pacientes de diversas provincias como Tarma y Jauja, pero ayer nadie fue atendido y por eso están desesperados. Muchos de los pacientes han sufrido descompensaciones y son trasladado por emergencia, donde simplemente les dan calmante. Incremento de pacientes El director adjunto del hospital Carrión, Wimmer Cervantes Paredes dijo que de 100 pacientes aumentaron a 300 esto debido al incremento de los casos de diabetes e hipertensión, que son enfermedades que dañan al riñón y al final requieren diálisis. MIRA ESTO TAMBIÉN: Junín: uno de cada tres escolares sufre abandono de al menos uno de sus padres Asimismo, mencionó que ante el incremento de la demanda por la hemodiálisis, los cupos son insuficientes. Es por ello que con el Fondo Intangible de Enfermedades Raras, envían a los pacientes a una clínica particular como soporte para la atención de la alta demanda. Ayer en el nosocomio, los funcionarios se reunieron de emergencia para buscar alternativas de donde enviar a los pacientes con insuficiencia renal y que accedan a la atención que requieren con urgencia. En el hospital Carrión tienen 12 máquinas y cada diálisis se realiza durante 4 horas. Se cumplen turnos de 24 horas hasta los días sábados.