La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) advirtió que las heladas registradas desde junio, con temperaturas de hasta -10 °C, están afectando de manera directa a la actividad ganadera en Junín, poniendo en riesgo el sustento de aproximadamente 259 mil personas que dependen de esta actividad.

Las zonas más expuestas son las provincias altoandinas de Junín, Yauli-La Oroya, Jauja y Tarma, además del valle del Mantaro, que comprende Huancayo, Concepción y Chupaca, donde se concentra una importante producción de leche y carne.

El frío extremo reduce la alimentación del ganado

El economista de REDES, César García, explicó que las bajas temperaturas congelan los pastos naturales, disminuyendo su valor nutricional y reduciendo la disponibilidad de alimento para vacunos, ovinos y camélidos.

“A esto se suma que el frío extremo eleva la demanda de energía de los animales para mantener su temperatura corporal; sin alimento suficiente, pierden peso rápidamente, se debilitan y quedan más expuestos a enfermedades respiratorias y parasitarias. Las crías y las hembras gestantes concentran el mayor riesgo”, indicó.

Actividad genera S/ 259 millones al año

El especialista señaló que las heladas también representan un riesgo para la economía regional.

Según REDES, la ganadería en Junín genera aproximadamente S/ 259 millones anuales, equivalente al 16 % del sector agropecuario regional, por lo que cualquier afectación en la producción repercute directamente en los ingresos de miles de familias.

Fenómeno El Niño intensifica las heladas

REDES indicó que este escenario ocurre en un contexto marcado por el Fenómeno El Niño Global, que modifica las condiciones atmosféricas en la sierra central.

La presencia de cielos despejados, aire seco y ausencia de viento durante la noche favorece una mayor pérdida de calor desde el suelo, provocando que las temperaturas desciendan con rapidez y permanezcan durante más tiempo por debajo de los cero grados.

“El sector ya venía mostrando señales de debilidad antes de la temporada de heladas. En el primer trimestre de 2026, la producción pecuaria en la región cayó 1,7 %, con retrocesos en rubros como la leche y la carne de vacuno”, explicó García.

Piden fortalecer medidas de prevención

Ante este panorama, el economista consideró que las acciones frente al Fenómeno El Niño deben ir más allá de la entrega de forraje, insumos veterinarios o la construcción de cobertizos.

Entre las medidas propuestas destacó el fortalecimiento de la capacitación a los productores en el uso eficiente del agua y en técnicas de riego que permitan proteger los cultivos destinados a la alimentación del ganado durante la temporada de heladas.

“Es necesario orientar sobre sistemas adecuados y horarios de riego que permitan proteger cultivos y asegurar alimento para el ganado durante las heladas”, concluyó.