La justicia confirmó la condena de 25 años de prisión para Sirton Romero, luego de que la Fiscalía Superior Penal de Tarma presentara pruebas sólidas en su contra por agresión sexual a una menor de 17 años. Asimismo, se ordenó su ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penal del Inpe.

El hecho se registró en abril de 2019, cuando la adolescente salía de su colegio en la ciudad de Tarma. Romero la trasladó a una vivienda abandonada en el anexo La Florida, distrito de Acobamba, donde la atacó. La joven logró escapar tras percatarse de la presencia de un familiar del acusado en la vivienda.

Meses después, la menor acudió a un centro de salud por molestias físicas, confirmándose su estado de gestación y relatando los hechos. La Fiscalía presentó pruebas contundentes que llevaron al Poder Judicial a ratificar la condena, además de ordenar el pago de una reparación civil a favor de la víctima.