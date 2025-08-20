Con mayoría de votos y en medio de cuestionamientos, el Consejo Regional de Junín aprobó el dictamen N° 03-2025-GRJ-CR/CEM, que modifica oficialmente la denominación del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. El nombre ahora será “Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión” y lo que se busca, según los gestores de este cambio, es consolidar a este nosocomio como un hospital estratégico nacional.

La medida, fue impulsada por el actual director del hospital, Gustavo Llanovarced, quien señala que representa un paso fundamental para elevar el rango del establecimiento de salud y acceder a mayores recursos del presupuesto nacional, el mismo que bordearía los S/ 150 millones anuales.

“Muchos de los grandes profesionales que hoy trabajan en el Carrión se han formado en los hospitales nacionales más importantes del país. Este cambio permitirá que el Estado nos vea ya no como un componente subnacional, sino como un hospital estratégico para el Perú”, agregó el director. Explicó que este proceso responde al objetivo de descentralizar el acceso a servicios de salud de alta complejidad.

Llanovarced también indica que la nueva denominación busca fortalecer su posición como hospital macroregional, considerando que atiende a pacientes de Junín, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Ayacucho.

“Atendemos patologías complejas que en otros establecimientos no pueden ser resueltas. Sin embargo, aún nos faltan equipos, personal y capacidad resolutiva. Reconocemos un déficit de al menos 50 millones de soles que se debe cubrir para atender las necesidades más urgentes del hospital”, enfatizó.

El Consejo Regional, además de aprobar el cambio de nombre, incluyó en la ordenanza la obligación de las instituciones involucradas de gestionar el presupuesto necesario para la consolidación del proyecto. Una de las metas del hospital es convertirse en un ‘complejo hospitalario’. Para ello, se proyecta la construcción de una nueva torre hospitalaria, que permitiría sumar al menos 150 camas más. Según Llanovarced, el Código Único de Inversión (CUI) ya ha sido aprobado

La medida ha traído opiniones diversas, entre ellas la del exgobernador regional de Junín, y hoy prófugo, Vladimir Cerrón quien en su gestión realizó la especialización de hospitales por el que se le dio el nombre de Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión.

“El Hospital Daniel Alcides Carrion (Huancayo), debe llevar su denominación atendiendo a su capacidad resolutiva de asistencia, docencia e investigación. Sustentar que porque atiende a pacientes procedentes de regiones vecinas lo asciende a una categoría nacional es un craso error. Tampoco es cierto que esta “estrategia” aumente su presupuesto, pues sería un precio muy barato para resolver los problemas económicos de todos los centros hospitalarios del país. Por otro lado, esto afecta su línea de especialización, rompe su diferenciación, y como “nacional” indiferenciado, tendría que hacerse cargo de resolver casos materno infantiles, por ejemplo. Saludo todos los esfuerzos para su mejora, pero le recuerdo al director que el cambio de denominación, aparte de ser una pose demagógica...“, escribió en redes sociales.

Por su parte, la consejera regional Kelly Flores calificó la medida como logro absurdo. “ El cambio de denominación es el maquillaje político a la incapacidad para mejorar el servicio de salud e invisibiliza los múltiples reconocimientos recibidos por la formación de cientos de médicos residentes e investigaciones. Los militantes de Batalla Perú en el Consejo Regional avalan el cambio de denominación como un logro absurdo, pues no hay inversiones importantes. Es una pena que no le den espacios de debate y control político a las fiscalizaciones expuestas sobre el desabastecimiento de medicamentos e insumos, sobre la inoperancia del tomógrafo y otros equipos de alta gama, para que en 10 meses se hayan ocupado en tratar el cambio de denominación a pesar que el mismo informe técnico legal señala que no incide en modificaciones presupuestales, estructura orgánica”.

Sin embargo también hubo quien defendió la aprobación del cambio de denominación, como el consejero Yoner Ambicho, presidente de la Comisión Mixta. “ Este dictamen lo hemos trabajado en la comisión mixta para darle una mejor visión al hospital, que debe ser un referente de la macroregión. Tiene capacidad resolutiva para atender casos complejos. Si bien en este momento no se traduce en un tema presupuestal inmediato, más adelante, por la misma denominación y su importancia, definitivamente recibirá mayor atención del ejecutivo nacional. Sabemos cuánta carencia tienen los hospitales de la región. Se mencionó que se le quitaría la función de la docencia, pero eso no ocurrirá; este hospital es docente por naturaleza. Este dictamen busca darle el título que realmente merece al Carrión, porque viene atendiendo a la población, y más del 20 % de sus pacientes actualmente provienen de otras regiones aledañas a Junín”., señaló

La jefa del departamento de enfermeras del referido nosocomio, Isabel Párraga Melo, se unió a la defensa. “ El cambio de nombre de hospital regional a hospital nacional es fundamental para que el Estado nos reconozca como un centro estratégico e indispensable para Junín. Arequipa y Callao, también dependientes de un gobierno regional, cuentan con hospitales nacionales, lo que refleja su importancia ante el Estado. Nuestro hospital ha crecido en atención en un 25%, reflejándose en la alta demanda de especialidades que ofertamos, por lo que es urgente gestionar este cambio ante el MINSA para mejorar recursos y capacidad resolutiva. Además, la recategorización fortalecerá la formación docente, el desarrollo de investigación en salud, y la calidad del servicio. Ser hospital nacional fortalecerá la cartera de servicios con una asignación presupuestal acorde a las necesidades”, dijo.