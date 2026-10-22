Los trabajadores de farmacia del hospital El Carmen, realizaron ayer una enérgica protesta luego que por tercera vez se inundó este servicio del nosocomio. Un cartel donde decía “Dosis unitaria se declara zona de emergencia por inundación. No se atenderá”, colocaron en la puerta cerrada. El servicio fue trasladado a emergencia de manera temporal.

Durante 3 noches, los trabajadores de turno, padecieron cuando el agua chorreaba por las paredes y los techos y ellos desesperados cubrían con plástico los anaqueles de medicinas. También mostraron unas cajas mojadas. Al llegar al lugar la directora adjunta del hospital El Carmen, retiró el cartel y las cintas rojas.

gasto. La directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado, confirmó que durante el año se han invertido 3 millones de soles en refacciones, pese a ello se siguen registrando inundaciones, como ocurrió por tercera vez en farmacia.

Además, señaló que la infraestructura del servicio de farmacia no da para más y la solución es derrumbar el mencionado lugar y construir uno nuevo ambiente pero esto solo se puede hacer a largo plazo. Además, mencionó que ninguna de las áreas del hospital cuenta con las características mínimas para atender a los pacientes pero aún así se han adaptado para atender. El nuevo hospital El Carmen, será entregado a fines de noviembre, es decir seguirán soportando inundaciones.

El área de UCI neonatal también registró filtraciones. Al día 120 pacientes de alta reciben medicinas. El servicio de dosis unitaria pasó a emergencia.