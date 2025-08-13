Desde hace más de dos semanas, el cerro Runayoc, en el distrito de Huaytará (Huancavelica), presenta desprendimientos de tierra cada 15 a 30 minutos, acompañados de una extraña emisión de humo visible desde distintos puntos. La cercanía de la montaña a viviendas, un jardín infantil, el estadio local y la carretera Libertadores mantiene en alerta a los vecinos.

La población asegura que la caída de piedras es cada vez más fuerte y que no existe una explicación oficial sobre el fenómeno. “Queremos saber si debemos evacuar o si podemos estar tranquilos”, expresó una residente. La preocupación crece ante el riesgo de que un deslizamiento de gran magnitud bloquee la carretera y afecte zonas habitadas.

Los pobladores exigen la presencia de geólogos y especialistas en defensa civil para evaluar la estabilidad del cerro y prevenir una tragedia. Mientras tanto, continúan vigilando la ladera y registrando los derrumbes, sin respuestas claras de las autoridades.