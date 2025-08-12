Una adulta mayor con discapacidad visual resultó herida al caer en una zanja de aproximadamente dos metros de profundidad, parte de las obras de saneamiento básico que se ejecutan en el distrito de Vilca, provincia de Huancavelica.

El accidente ocurrió en un tramo del camino donde la excavación carecía de señalización, cinta de seguridad o barreras protectoras. Según testigos, la mujer caminaba por la vía cuando, al no advertir el peligro, cayó directamente al hueco.

Familiares y vecinos denunciaron que no es la primera vez que ocurre un hecho similar, animales también cayeron al hoyo quedando afectados, acusaron al alcalde distrital de no garantizar medidas de seguridad, señalando que también han caído animales.