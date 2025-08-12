Marvin Veliz Carhuaricra, operario de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de El Tambo, perdió parcialmente dos dedos de una mano tras un accidente ocurrido la madrugada del lunes 11 de agosto, mientras realizaba labores con una compactadora.

Según informó el encargado del área, José Cevallos, el trabajador descendió del vehículo para asistir a sus compañeros durante el proceso de compactación, momento en que se produjo la lesión. Aunque portaba su equipo de protección personal, no llevaba los guantes reglamentarios.

Veliz, contratado bajo el régimen CAS, cuenta con seguro para trabajos de alto riesgo, el cual fue activado para su atención médica. Compañeros de labor señalaron que el trabajador había solicitado en diversas ocasiones mejoras en las condiciones de seguridad del área.

El regidor de El Tambo, Percy Núñez, anunció que se iniciará una investigación para verificar el estado y uso de los equipos de protección personal del personal de limpieza.