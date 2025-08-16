El distrito de Ascensión, en el sector de Ccollpayaku, fue escenario de un simulacro de sismo de 7 grados que dejó como saldo 15 fallecidos, 50 heridos graves y 150 viviendas inhabitables. El ejercicio, realizado en el marco del II Simulacro Nacional Multipeligro 2025, buscó sensibilizar a la población sobre los riesgos que enfrentan zonas vulnerables como esta, donde las viviendas se levantaron en laderas de alto peligro.

En el lugar, los deslizamientos de tierra y caída de rocas representan un riesgo constante para más de 150 familias, especialmente en temporada de lluvias. El alcalde de Ascensión, Óscar Ramírez Trucios, señaló que las casas construidas bajo el cerro Aparinaco no cuentan con autorización por ubicarse en zona de riesgo. No obstante, informó que se evalúan estudios de reubicación para salvaguardar la vida de los pobladores.

Los vecinos denunciaron la falta de vías de evacuación seguras, ya que la única ruta de escape se encuentra a 200 metros. Durante el simulacro participaron brigadas de defensa civil, Policía Nacional, bomberos, serenazgo y personal de salud, junto a la población organizada en juntas vecinales.