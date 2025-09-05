En el centro poblado de Tucuccasa, distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa (Huancavelica), un grupo de víctimas logró registrar en video y fotografías a dos individuos armados y vestidos de negro que, a bordo de un vehículo rojo, asaltaban a personas que circulaban por la vía que conecta Pampa con la zona del Vraem.

Según denunciaron testigos, los presuntos delincuentes se movilizaban en un automóvil Toyota Corolla de color rojo con placa C8H-164. De acuerdo con el registro vehicular, esta unidad figura a nombre de Michael Quispe Lima, quien aparentemente pertenecería a la Policía Nacional del Perú. Este hecho ha generado mayor preocupación entre la población, ya que no descartan que los responsables sean miembros en actividad.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Ocho de cada 10 personas que compran un terreno vienen de otras regiones

Las víctimas detallaron que, al percatarse de que estaban siendo grabados, los sujetos arrebataron el celular utilizado para registrar las imágenes, sin advertir que un familiar ya había descargado el material, el cual fue difundido públicamente. La población exige a las autoridades identificar a los responsables y esclarecer el caso, pues los constantes asaltos mantienen en zozobra a los viajeros de la ruta.