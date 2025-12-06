El jefe de la compañía de bomberos de Huancayo, Kid Sáforas Zúñiga lamentó la decisión de realizar la feria navideña en el jirón Cajamarca, ya que, si ocurriera un incendio u otra emergencia no habrá como evacuar a los afectados, ni podrían ingresar los cisternas.

“Ante una emergencia en esa zona estaríamos lamentando pérdida de sus bienes materiales, porque sería imposible retirar su mercadería. No vamos a poder ingresar ante una emergencia si no hay vías de evacuación”, mencionó. Sostuvo que estas vías, ya están saturadas por el comercio ambulatorio y también por el tránsito vehicular, sin mencionan que muchos vehículos se estacionan y realizan carga y descarga en la zona.

De otro lado, el presidente de la Junta Directiva del mercado Modelo, Fermín de la Torre, manifestó que los comerciantes del mencionado centro de abastos están en contra de la feria navideña en el jirón Cajamarca y Mantaro, esto debido a que los pone en peligro cerrando totalmente las vías de evacuación.

Además, mencionó que los ambulantes ya son una competencia desleal, ya que ellos pagan impuestos y los ambulantes no e igual comercian en la zona.

Junto a directivos de otros mercados, acudieron a la gerencia de Promoción Económica para reclamar y pedir que no permitan la realización de la feria navideña. Además demandaron el control del comercio ambulatorio, que les genera una competencia desleal, que los perjudica económicamente.

La gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna huanca, Patricia Alcántara evitó responder a los cuestionamientos de los comerciantes, sobre el riesgo de que las vías de evacuación permanezcan cerradas por la ocupación de una feria. Señaló que están trabajando en mesas de trabajo y luego la gerencia de Promoción Económica realizaría un pronunciamiento oficial.

“Yo no determinó donde va a ser la feria, seguridad ciudadana está apoyando en ver como será el plan de contingencia para evitar riesgo”, mencionó, la funcionaria.

Una marcha de protesta están anunciando los comerciantes de los mercados en caso de no ser escuchados.