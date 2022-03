Las horas pasan y la esperanza de encontrar vivo a Ronald Lapa Sandoval (17), se acaba. El adolescente asistió a una fiesta de huaylarsh con su amigo Aldair y cuando regresaban en motocicleta, cayeron al río Canipaco. Aldair, logró salir del torrente, fue a pedir ayuda, pero Ronal, desapareció el domingo último y aún no lo hallan. Sus familiares desesperados están pidiendo ayuda a la Policía, bomberos para que ayuden a encontrar a Ronald.

De acuerdo a las indagaciones, el domingo 6 de marzo, Ronald Lapa fue a la fiesta por el aniversario de un conjunto de huaylarsh que fue en Quishuar del distrito de Chicche, donde lo vieron bailando y libando licor. Para regresar a su casa, manejó su motocicleta con su amigo, pero por una mala maniobra ambos terminaron cayendo al río Canipaco.

Según contó Aldair, él pudo llegar a la orilla nadando, pero al ver que Ronal no pudo salir, fue a pedir apoyo hasta la posta del distrito de Chongos Alto. Lamentablemente cuando llegaron ya no encontraron al adolescente.”Hace tres días estamos buscando al menor, esperando que lleguen el equipo de rescate de la Policía, los bomberos y hasta ahora no pasa nada”, comentó uno de los familiares en sus redes sociales.

Otros pobladores del Canipaco, se unieron a la búsqueda del menor que esta desaparecido y se presume fue arrastrado por el fuerte caudal. Los familiares recorren el río Canipaco y piden los ayuden a encontrar a Ronald para llevarlo hasta Palmayoc.