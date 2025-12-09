La Asociación de Locutores del Centro del Perú conmemoró el Día del Locutor con una sesión solemne en la que se recordó la trayectoria del gremio y se reconoció a los profesionales que han dedicado su vida al micrófono. El presidente de la asociación, Jorge Pérez , destacó que la fecha es un homenaje a “los hombres que a través del micrófono muchas veces transmiten información, entretenimiento, música, deportes y cultura”, y recordó que más de 345 locutores integran la organización en Huancayo y toda la región.

Pérez afirmó que, pese al avance de las redes sociales, la radio mantiene un rol insustituible, especialmente en zonas rurales y sectores que aún dependen de ella para informarse. “La radio es la radio; siempre habrá lugares donde la única forma de informarse es encendiendo un receptor”, sostuvo.

Explicó que el público más fiel continúa en el transporte, el comercio y áreas donde la conectividad digital es limitada. También reconoció que la competencia digital es intensa: “La inmediatez de las redes sociales es fuerte, pero muchas radioemisoras ya tienen TikTok, Instagram y Facebook”. Frente a estos retos, la asociación informó que impulsa capacitaciones para afrontar la transición tecnológica y recordó que entre los asociados también hay profesionales de diversas carreras.

La ceremonia principal por el Día del Locutor Peruano incluyó la entrega del Micrófono de Oro a locutores y medios radiales, así como un homenaje a los colegas fallecidos. La semblanza oficial estuvo a cargo del reconocido locutor Luis Madrid, quien también recibió dicha distinción. Pérez llamó a su gremio a mantener los valores que sostienen la profesión: “A mis hermanos comunicadores, decirles que hagan un trabajo responsable, siempre con la transparencia y la neutralidad que corresponde”.