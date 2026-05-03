El distrito metropolitano de Chilca —el más populoso al sur de Huancayo y aquel que congrega a “todas las sangres” por haber recibido una gran cantidad de migrantes a lo largo de su historia— celebró su aniversario número 69 en medio de un ambiente festivo. Sus calles principales se paralizaron ayer para recibir las actividades protocolares y un imponente —y por qué no, maratónico— desfile que duró más de seis horas, congregando a cientos de escolares y miles de chilquenses.

CELEBRAN. La celebración arrancó temprano, a las 6:45 a. m., en el parque Los Héroes. Allí, a pesar del frío, autoridades y vecinos se reunieron para una paraliturgia que antecedió al izamiento del Pabellón Nacional, la bandera del distrito y la lectura de la Ley de Creación Política. Estas actividades fueron, en realidad, la antesala del esperado desfile que se desarrolló en las inmediaciones de la Calle Real y la Av. 9 de Diciembre.

Un total de 80 delegaciones, conformadas por instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, tomaron la calle Real por al menos seis horas. Los escolares, uniformados y con marcialidad, desfilaron inicialmente al ritmo de la banda del Ejército. Posteriormente, lo hicieron al compás del equipo de sonido que, aunque dificultaba la coordinación de sus pasos, no impidió su paso firme frente al estrado oficial. Los estudiantes no solo lucieron sus uniformes, sino que también desfilaron representando diversas profesiones y danzas típicas de todo el país como parte de su saludo al distrito.

MEA CULPA. La jornada no estuvo exenta de anuncios y promesas por parte del alcalde César Damas, quien, en su último año de gestión, reconoció las imperfecciones de su administración ante las críticas de la población.

“Respetamos su opinión, pero comparen con la gestión anterior cuántos metros de agua, desagüe, pistas y veredas se hicieron. Yo voy a cumplir con los compromisos asumidos. No soy un hombre perfecto, pero todos mis proyectos los he hecho por administración directa y por ello marcamos la diferencia”, señaló Damas.

El burgomaestre también admitió las brechas pendientes, aunque aseguró que dejará expedientes técnicos y perfiles listos para dar continuidad a los proyectos.

“Falta seguir cerrando brechas en pistas, veredas, agua y desagüe. En el tema de los residuos, seguiremos trabajando, estando aquí o fuera, para que la población sea consciente de que la basura no se deja en las calles, sino que deben esperar los contenedores. Es difícil, pero estamos educando”, manifestó la autoridad edil.

Entre los anuncios más importantes, César Damas informó que se construirá un nuevo Palacio Municipal para el distrito a través de la modalidad de Obras por Impuestos, proyecto que cuenta con un presupuesto estimado de 18 millones de soles. Esta obra se ejecutará gracias a las coordinaciones realizadas con el congresista Edgard Reymundo.

Asimismo, la autoridad distrital destacó programas educativos, resaltando que alrededor de 1300 jóvenes lograron ingresar a diferentes universidades gracias a Beca 18. En cuanto al Hospital de Chilca, proyecto de 500 millones de soles, anunció que seguirán vigilantes.