Comerciantes del jirón Piura y Cajamarca realizaron una protesta en el Centro Internacional de Negocios de Huancayo para exigir que la feria navideña no se instale en estas estrechas calles, señalando que la decisión municipal afectará gravemente sus ventas y generará caos en la zona.

Los manifestantes advirtieron que la presencia de más de 300 puestos reducirá la transitabilidad de vehículos y peatones, además de incrementar los riesgos de inseguridad en una vía que ya presenta problemas de saturación. Por ello, pidieron a las autoridades reconsiderar la medida y trasladar la feria a espacios más amplios, como se hacía en años anteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo se quedará sin agua en el 2050, advierten

La protesta se desarrolló horas antes del inicio de las inscripciones para los 350 puestos autorizados por la Municipalidad de Huancayo, proceso que llega en medio de cuestionamientos.