Una joven turista de 28 años, identificada como Cynthia Lorena Salas Espíritu, falleció tras caer a un abismo mientras intentaba tomarse una fotografía en el mirador Balcón de Trama, en Pozuzo (Pasco). El accidente ocurrió la mañana del 8 de diciembre, cuando la visitante, quien formaba parte de un tour procedente de Lima, habría resbalado en una zona inestable del atractivo turístico.

De acuerdo con los primeros reportes, la caída fue inmediata y sus acompañantes quedaron en estado de shock, sin poder reaccionar ante la emergencia. Vecinos alertaron al Comité de Defensa y Desarrollo de Pozuzo, cuyos miembros, junto a agentes policiales y personal de salud, realizaron tareas de recuperación del cuerpo por más de tres horas y media debido a lo agreste del terreno.

El cadáver fue trasladado a la morgue de La Merced, donde se realizarán las diligencias correspondientes. Tras el hecho, autoridades locales expresaron sus condolencias y pidieron reforzar las medidas de seguridad en los miradores que reciben gran afluencia de visitantes durante feriados y temporadas turísticas.