Un accidente de tránsito registrado en la intersección de las avenidas Leoncio Prado y Los Incas, en el barrio Auquimarca (Chilca), dejó tres vehículos dañados y puso en riesgo a varios conductores y pasajeros que esperaban en el semáforo.

De acuerdo con testigos, un auto rojo de placa D80-076 circulaba a excesiva velocidad cuando impactó violentamente contra la parte posterior de una furgoneta, lo que a su vez ocasionó daños a una miniván que se encontraba adelante. El hecho dejó serios daños materiales, aunque no se reportaron heridos de consideración.

Serenos de Chilca y efectivos del Patrullaje Integrado intervinieron de inmediato al conductor del auto rojo, quien presentaba aparentes signos de ebriedad. Tras la verificación, fue trasladado a la Comisaría de Chilca para las diligencias e identificación correspondientes.