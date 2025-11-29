Este lunes 1 de diciembre, la edición del diario Correo en Huancayo sorprenderá a sus lectores con una edición única que incluirá, sin costo adicional, un suplemento especial de entretenimiento de 20 páginas que fue diseñado exclusivamente para el público local de la provincia y provincias aledañas.

El suplemento “Crucimanía” llegará encartado dentro del periódico como un contenido adicional pensado para enriquecer la experiencia lúdica del lector. Se trata de un producto que ya es reconocido en quioscos y puntos de venta y que en su edición regular tiene un precio de un sol, pero por esta fecha única y especial se entregará de manera gratuita.

La nueva propuesta busca ofrecer a los lectores de Huancayo un contenido variado, dinámico y entretenido, convirtiendo la edición del lunes en una oportunidad ideal para adquirir el diario y disfrutar de un material elaborado con un formato fresco y accesible. Además, el suplemento se sumará a las 20 páginas habituales del periódico sin reemplazar ninguna sección.

Este lanzamiento se realizará solo por una fecha, por lo que se recomienda a los lectores estar atentos y adquirir el diario temprano. El material, impreso en papel periódico y con una presentación especial, estará disponible exclusivamente con la edición de este lunes 1 de diciembre en todos los kioscos de la ciudad. Desde la gerencia de circulación se ha dispuesto además que el suplemento no se venderá por separado, para asegurar que todos los lectores reciban el producto.