El proyecto del Puente Arequipa, anunciado por la Municipalidad Provincial de Huancayo como una obra de “presupuesto asegurado”, afronta ahora un aumento del 40 % en su costo total, pasando de S/ 16 millones a S/ 22 millones, además de un posible retraso hasta diciembre.

El incremento fue detectado tras la culminación del expediente técnico, que reveló ajustes estructurales y modificaciones en el diseño. Debido al alto porcentaje del aumento, la Contraloría General de la República deberá revisar los adicionales antes de que la comuna autorice la ejecución.

El gerente de Obras, Ángel Victorio, explicó que las adaptaciones técnicas justifican el reajuste, mientras que el gerente de Planeamiento, Edgar Ancasi, advirtió que el nuevo presupuesto afectará la inversión municipal del 2026, ya que parte de los recursos del Foncomún deberán destinarse a cubrir el déficit.

El proyecto, presentado como uno de los más emblemáticos de la gestión, se ha convertido en un desafío financiero y administrativo que podría volver a postergar el inicio de los trabajos.