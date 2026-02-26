Mientras muchos siguen elogiando la valerosa acción del policía Patrick Ospina, quien murió al tratar de rescatar a un can, en la otra cara de la moneda, dos agentes fueron detenidos ayer, acusados de haber cobrado una supuesta ‘coima’ de 200 soles a un conductor.

Al promediar las 12:00 horas ocurrió todo, cerca del estadio Huancayo, cuando intervinieron a un chofer que tenía la revisión técnica vencida. Según la denuncia, después de pasearlo por varias cuadras, finalmente recibieron los 200 soles para evitar llevar al infractor y la unidad hasta la comisaría.

Tras la entrega del dinero, el agraviado denunció el hecho y los policías anticorrupción de Huancayo fueron hasta la dependencia policial para detener uniformado al suboficial Erick Vilchez y su compañero de apellido Acevedo quedó en calidad de testigo.

Antecedentes

En febrero del 2025, el agente Vilchez también fue intervenido por supuestamente pedir una dádiva a un chofer que tenía la revisión técnica vencida.

El 14 de febrero, otro agente, el suboficial Cristhian Castañeda M. (28), fue detenido por pedir 100 soles a un chofer.