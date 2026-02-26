Dos agentes de la Policía Nacional del Perú fueron intervenidos en la ciudad de Huancayo, acusados de haber cobrado una presunta coima de S/200 a un conductor.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cerca del estadio Huancayo, cuando los efectivos intervinieron a un chofer que tenía la revisión técnica vencida.

Según la denuncia, los policías habrían paseado al conductor por varias cuadras antes de recibir el dinero para evitar trasladarlo junto con su vehículo a la comisaría.

Detención en dependencia policial

Tras la entrega del dinero, el conductor denunció el hecho. Agentes de la unidad anticorrupción acudieron a la dependencia policial para intervenir al suboficial Erick Vílchez, quien quedó detenido.

Su compañero, de apellido Acevedo, permanece en calidad de testigo mientras continúan las diligencias.

Antecedentes recientes

No es la primera vez que el suboficial Vílchez enfrenta una denuncia similar. En febrero de 2025 fue intervenido por presuntamente solicitar una dádiva a otro conductor también por tener la revisión técnica vencida.

Asimismo, el 14 de febrero de este año, el suboficial Cristhian Castañeda (28) fue detenido tras ser acusado de pedir S/100 a un chofer en circunstancias similares.