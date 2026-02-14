Ella solo tenía 10 años, cuando su profesor de 36 años empezó a escribirle mensajes y le pidió que sea su enamorada. Según la denuncia, en el aula cuando los alumnos salían al recreo, el mal docente besaba y hacía tocamientos indebidos a la niña.

Ante los agravantes, la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo logró 14 años de prisión contra el profesor Jhon Barrantes G. (40), por el delito de tocamientos indebidos en agravio de la escolar de 10 años, el año 2022.

PRUEBAS

Los jueces del Juzgado Penal Colegiado para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres de Huancayo ordenaron su captura y prisón tras valorar todas las pruebas presentadas por la fiscal Flor Romero, que incriminaban a Jhon Barrantes.

Según la tesis fiscal, el docente se ganó la confianza de la niña y, desde el mes de julio del 2022, mediante redes sociales tuvo diálogos con la menor.

En septiembre, el sentenciado le propuso ser enamorados, el 21 de setiembre del 2022, le hizo tocamientos hasta en tres oportunidades en el salón de clases. El acusado le regaló un reloj y 50 soles a la menor que fue cambiada de escuela y Jhon la buscaba aduciendo que era su tío. Ahora la Policía lo busca.