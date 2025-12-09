Huancayo, El Tambo y Chilca, ya suman hasta 7 ferias en la vía pública por Navidad y Año Nuevo 2026. Ayer el gerente de Promoción Económica de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Edwin Pérez Chamorro, confirmó lo que se anunciaba hace días: que la feria navideña será en los jirones Cajamarca y Piura donde se instalarán hasta 350 puestos los días 24 y 25 y el 30 y 31 de diciembre.

Según las bases, el funcionario mencionó que los puestos tendrán una dimensión de 2.5 metros de frontis, 2 metros de fondo. Los comerciantes deben presentar una solicitud y realizar el pago de 120 soles, adjuntar la copia del DNI y el voucher de pago.

Seguridad en puestos de venta

La principal exigencia es que cada puesto cuente con un tablero eléctrico independiente, que será supervisado por los técnicos de Electrocentro.

La feria contemplará un plan de desvío de rutas, el plan de contingencia y el manejo y segregación de residuos sólidos, trabajo que será coordinado con las gerencias de tránsito y transporte, seguridad ciudadana y servicios públicos locales de la comuna huanca.

Los stand en la feria se ubicaran al medio de la calle en dos filas a lo largo del jirón Cajamarca. En Piura como la vía es más angosta solo habrá una fila. Los jirones Mantaro y Ancash quedarán libres para el desvío vehicular. Las veredas , además de un área de 3 metros quedarán libres para la evacuación.

Las inscripciones serán desde mañana. Y la ubicación de los puestos serán sorteados en las distintas secciones como juguetes, panetones, vinos, ropa y calzado.

“En la explanada de la plaza Huamanmarca, también se realizará la feria de los artesanos en las mismas fechas, para lo cual ya están debidamente organizados a fin de cumplir sus actividades económicas”, acotó el gerente Edwin Chamorro.

Otra feria que también está instalada se ubica en el pasaje Huamanmarca y el jirón Omar Yali, donde se venden nacimientos y musgos y arbustos, que se instalaron durante el mes de diciembre, para expender sus productos.

En El Tambo

A su vez, el alcalde distrital de El Tambo, Julio César Llallico, adelantó que en su distrito se realizarán tres ferias navideñas debido a la cantidad de población y de feriantes existentes.

“Este año, la feria principal será en Sebastián Lorente, en el tramo desde Nemesio Raez hacia la Av. Huancavelica; la otra feria se desarrollará en Catalina Huanca, serán aproximadamente 5 cuadras de feria y también en Justicia, Paz y Vida”, explicó el alcalde, añadiendo que en total serán alrededor de 500 feriantes distribuidos en las tres zonas.

“En Lorente se va a instalar alrededor de 300 feriantes, en Catalina Huanca serán más de 100 y en Justicia, Paz y Vida serán más de 50”.

En Chilca

Por su parte, el gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Chilca, Hugo Bustamante, afirmó que la feria navideña será en el jirón Torre Tagle, desde la avenida Nueve de Diciembre hasta Próceres, donde se instalarán 250 puestos el 23, 24 y 25, 30 y 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026. Se expenderán panetones, vinos, juguetes, ropa, adornos, mercerías, entre otros. El pago de la inscripción es de 60 soles.

Los comerciantes serán capacitados el 10 de diciembre, en temas de seguridad. Además se trabaja en el plan de contingencia para evacuación ante posibles riesgos, atención de emergencias con el fin de garantizar la seguridad y el tránsito fluido de personas y vehículos.