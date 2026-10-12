Un adolescente de 13 años perdió la vida la noche del viernes 9 de octubre tras descompensarse repentinamente mientras practicaba fútbol con sus compañeros cerca del cementerio de Saños Chico, en el distrito de El Tambo. A pesar de los esfuerzos de auxilio de testigos, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Unidad de Serenazgo, el menor llegó sin signos vitales al hospital de EsSalud Ramiro Prialé Prialé.

Los hechos

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el menor se encontraba participando en un entrenamiento o práctica deportiva supervisada por el docente de Educación Física, Enrique Máximo Osorio Vega (31). Sin embargo, el profesor no se percató a tiempo del colapso del estudiante debido a que se encontraba a cargo del grupo general de alumnos.

Fue una transeúnte quien descubrió al menor tendido e inconsciente en la vía pública, vistiendo tan solo su indumentaria deportiva (polo, short y zapatillas). La mujer decidió auxiliarlo de inmediato y lo trasladó al puesto de auxilio rápido de la zona, desde donde un patrullero policial realizó el traslado hacia el nosocomio. Se estima que transcurrieron aproximadamente 20 minutos desde el hallazgo hasta su llegada al hospital.

A pesar de ser ingresado al área de traumashock, los médicos de turno únicamente pudieron certificar su deceso. Tras confirmarse el fallecimiento, el profesor a cargo procedió a contactar telefónicamente a la madre del escolar para informarle sobre la tragedia.

Familiares del menor indicaron posteriormente que el adolescente padecía de un aneurisma cardíaco. Las autoridades de la Comisaría de El Tambo continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades y circunstancias exactas del hecho.

Los galenos recomendaron que ante la pérdida de conocimiento repentina de una persona, se debe activar la alerta de emergencia.