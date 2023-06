Paulina Rojas Camargo tiene un restaurante en la cuadra 18 de la avenida Calmell del Solar y a diario tienen que cargar bidones de agua desde su casa en Palián hasta su local, ya que Sedam Huancayo hace días que no abastece del líquido elemento.

“Aquí ni hay agua, no sale ni una sola gota y así no podemos trabajar, yo estoy operada no puedo alzar peso y por mi trabajo lo tengo que hacer, sino como atendemos aquí a nuestros clientes”, dijo Paulina Rojas Camargo.

A una cuadra, está el jirón Don Bosco, donde se ubica la institución educativa N°30009 Virgen de Guadalupe, que tampoco tiene agua, los niños cuando acuden al baño o salen al recreo, quieren lavarse las manos y de los caños no cae ni una gota de agua.

El vecino Lorenzo Marticorena manifestó que no tienen agua desde el viernes, pese a que llaman a Sedam no les contestan. En sus casa los baños están sucios por la falta de agua. Es por ello que piden a Sedam que les lleve al menos un cisterna.

Oscar Vizcarra que vive frente a la escuela y que también tiene un negocio, dijo que en todo el sector de Chorrillos no tienen agua, desde la Upla hasta el parque Grau, una zona de alto comercio. Aunque muchos tienen tanque elevado, hasta de los tanques se acabó el agua y no hay reserva.

En el pasaje San Mateo en la Urbanización San Antonio, tampoco cuentan con el líquido elemento, dijo Yuli Aguilar Cárdenas.

Los vecinos amenazan con realizar protestas en la empresa Sedam sino solucionan el problema de la falta del líquido elemento.

Ante el reclamo de los vecinos, ayer Sedam Huancayo envió un cisterna para abastecer del líquido elemento a la Aldea Rosario y Chorrillos. Otros dos cisternas estuvieron por el jirón Cusco, donde se ubica un local de la Policía Nacional del Perú. El gerente operacional de Sedam Huancayo, Miguel Medina les dijo a los vecinos que el servicio de agua volvería en las siguientes horas.

Asimismo, informó que debido al estiaje hay una disminución de almacenamiento de agua en las lagunas y el caudal del río Shullcas de junio al mes de setiembre. Esta situación es lo que generó la disminución de agua en Chorrillos, Santa Lucía y San Luis.