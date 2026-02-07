El albergue de “Emilia Rescata” que refugia a más de 220 perros fue blanco de un atentado con veneno, que dejó 30 perros muertos. Este incidente ocurrió el jueves, primero 7 canes fueron evacuados a la veterinaria, al rato otros 23 eran trasladados al centro de atención.

El ataque se descubrió cuando los encargados encontraron de uno en uno a los perros agonizando con signos de envenenamiento. “Es un envenenamiento masivo. Es una maldad, le han dado veneno para ratas a mis perritos, necesito apoyo. Son unos cobardes, envenenaron mi refugio”, exclamaba Emilia Restada a través de redes sociales.

Sollozando, la rescatista suplicaba por la vida de “Deditos”, “Coca”, “Boquitas”, “Fresita”, “Sarpei” y otros, pero lamentablemente, pese a los esfuerzos 30 canes murieron envenenados.

LLANTO. El refugio de Emilia ubicado en Saños – El Tambo, que depende de la venta de algunos artículos de mascotas, dulces, así como de donaciones, fue blanco de malvados sujetos que mataron a 30 “amigos fieles”.

Emilia Carhuamaca enfatizó en el Facebook que su labor es mantener a salvo a los animales que cuida y que el ataque ha sido un golpe devastador para su misión. “Me siento triste, no voy a hablar más nada, me toca reflexionar, estoy en mi peor momento, estoy destruida”, dijo sollozando.

Agradeció la ayuda que le brindaron. “Mi refugio ya no es un lugar seguro, se volvió inseguro”, dijo. Se conoció que Emilia está limpiando su albergue para salvaguardar a los canes sobrevivientes.