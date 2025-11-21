Una adolescente, aún no identificada, fue hallada muerta en el pasaje Talavera del distrito de Sapallanga. Según información preliminar, la joven, de entre 16 y 18 años, estaba siendo trasladada en un vehículo hacia un centro de salud, pero falleció en el trayecto. Ante esto, el conductor optó por abandonar el cuerpo en plena vía pública.

Tres personas fueron detenidas por la Policía luego de afirmar que encontraron a la adolescente tendida y expulsando espuma por la boca, por lo que decidieron subirla a un auto para llevarla a un nosocomio. Sin embargo, tras su fallecimiento, el conductor dejó a la víctima en el pasaje.

El fiscal Andree Ortega Vásquez, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, informó que la adolescente presentaba una lesión en el ojo y que, según testigos, habría estado arrojando espuma por la boca, por lo que se investiga un presunto envenenamiento.

La joven permanece como NN y fue trasladada a la morgue de Hualhuas. Al momento del hallazgo vestía un jean celeste rasgado y una chomba marrón.