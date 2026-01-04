La tierra del Akshu Tatay y el chicharrón colorado, el distrito de Sapallanga en la provincia de Huancayo, inauguró un imponente mirador de 28 metros de altura (aproximadamente nueve pisos) en honor a su patrona: la “Mamacha Cocharcas”.

Con este nuevo atractivo turístico, el distrito estima que recibirá a aproximadamente 350 mil visitantes por año.

La inauguración se realizó en el marco del 169.° Aniversario de Creación Política del distrito de Sapallanga. Lo que más destaca del mirador es la representación de la Virgen de Cocharcas, creada durante varios meses en el distrito de Mito por el escultor Carlos Verástegui Perales.

Figura de "Mamacha Cocharcas" mide alrededor de 28 metros. Foto: Jheyser Poma.

Esta obra es hasta tres veces más grande que la Virgen de Piedra Parada de Concepción y promete ser uno de los atractivos más importantes al sur de Huancayo.

TURISMO. El espacio incluye también una pasarela de vidrio desde donde los visitantes podrán tomarse impresionantes fotografías. El complejo cuenta también con cuatro campos deportivos de césped sintético y un espacio recreacional completo al aire libre.

Pasarela de vidrio para tomas fotográficas. Foto: Jheyser Poma.

La gastronomía y la artesanía no se quedan atrás: en los puestos de comida se podrán degustar platos típicos de la zona como el chicharrón colorado, chicharrón dorado, cuy colorado, cuy chactado y el alwish lulo, entre otros.

Chicharrón colorado y otros platos típicos se podrán degustar. Foto: Jheyser Poma.

En los puestos de artesanía se ofrecen los tradicionales bordados huancas, capas de la Negrería de Sapallanga y estatuillas de la chonguinada, colla y carachaquis.

Tradicional Akshu Tatay presente en inauguración. Foto: Jheyser Poma.

HORARIOS. El mirador estará abierto durante todo el año de 08:00 a. m. a 07:00 p. m., permitiendo a los miles de devotos y fieles de la “Mamacha Cocharcas” disfrutar de vistas panorámicas, rodeados de la naturaleza y un ambiente espiritual.