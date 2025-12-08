Una joven llegó a Huancayo con solo 18 años, en busca de concretar su sueño, que era estudiar y sacar adelante a su familia. Sin embargo, el último sábado fue hallada sin vida dentro del cuarto que alquilaba, en el distrito de Pilcomayo.

“El lunes se comunicó con mi nieta y estaban poniéndose de acuerdo para comprar un vestido para la fiesta de promoción de mi última hija, desde ese día, ya no se volvió a comunicar con nadie”, dijo la madre de la víctima,

Analuz S. R.R.(19), es la penúltima de 8 hermanos, ella quería seguir el ejemplo de su hermana Rita, que estudió enfermería. Ese sueño la empujó a dejar su natal Villa Rica, en la región Pasco, y trasladarse a Huancayo para trabajar y estudiar.

“La última vez que vi a mi hija, fue en octubre cuando la ayudé a mudarse de Huamancaca Chico, hacia Pilcomayo, no noté que estaba embarazada y tampoco nos dijo nada. Ayer (sábado) nos dijeron que la hallaron sin vida sobre el piso”, añadió la progenitora.

El cuerpo de Analuz, fue hallado luego de 5 días, ya se encontraba en estado de descomposición, por lo fue fue trasladado a la morgue de Hualhuas, cuyos resultado arrojaron que falleció en labor de parto y por falta de asistencia médica. La bebé que esperaba, quedó atorada en el canal y habría fallecido casi al mismo tiempo que su madre.

“Nosotros queremos que se investigue bien todo eso, Analuz era una chica independiente y muy alegre, la vamos a llevar a Villa Rica para poder sepultarla”, concluyó la doliente.

Los padres de la joven son de escasos recursos y piden apoyo para costear el sepelio, lo pueden hacer al Yape de Rita R. R. 981387225.