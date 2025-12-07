Al promediar las 20:00 horas del viernes 5 de diciembre, en el Jr. Huáscar, cuarta etapa, en el ingreso de la cochera del hospedaje Dubai, en Ciudad Constitución, provincia de Oxapampa, ocurrió un hecho sangriento.

Nuevamente las calles de Constitución se tiñeron de sangre. El occiso de nombre José López Hurtado, de profesión arquitecto, fue la víctima mortal del hampa.

Según testimonios de los allegados de la víctima, dos sujetos armados se camuflaron de inquilinos para luego reducirlo en el piso e intentar degollarlo cortándole parte de la boca y el cuello, por lo que se presume una represalia pendiente.

López forcejeó e intentó escapar de sus verdugos, pero fue alcanzado justo en la esquina del jiron Huáscar donde fue ultimado a tiros. Al momento del ataque vestía polo rojo y short negro.

A la escena del crimen llegó la policía, seguidamente la DEPINCRI y el médico del centro de salud.

Los que lo conocían lo recuerdan como una persana tranquila, pero que desconocen los motivos de este trágico final. “El arquitecto venía laborando en Techo Propio hace tres años. El proyecto se encuentra en la etapa final”, se escuchó decir a uno de sus colegas.

Al cierre de este informe no hay ningún pronunciamiento formal de la institución donde laboraba. Sus amistades y compañeros de trabajo pidieron justicia y den con los responsables.