La justicia dictó 35 años de prisión efectiva contra Edson Paulo Mondalgo Dolorier (31), luego de que el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo demostrara su responsabilidad en un caso de violencia sexual contra un menor de 13 años. La decisión fue emitida por el Juzgado Penal Supraprovincial de Junín tras valorar los elementos de convicción presentados por el fiscal a cargo, Miguel Nelson Dionicio Santos.

MIRA ESTO: CEC Perú concluye con hoja de ruta para inversión y competitividad

El proceso incluyó comunicaciones y encuentros coordinados mediante aplicaciones de mensajería, así como acciones de manipulación que el sentenciado realizaba para mantener contacto con el adolescente. Estos elementos fortalecieron la acusación fiscal, que señalaba un patrón reiterado de acercamiento indebido. Mondalgo Dolorier permanecía en prisión preventiva desde junio de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Alertan falta de vías de evacuación en anunciada feria navideña

El caso se descubrió cuando el padre del menor halló conversaciones inapropiadas en el celular de su hijo. Tras la denuncia, agentes de la AREINCRI llevaron a cabo un operativo que permitió detener al acusado dentro de la vivienda del adolescente, ubicada en El Tambo. Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó el pago de S/ 17 mil por concepto de reparación civil.