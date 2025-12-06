Congreso Económico del Centro del Perú 2025 fija retos con miras al desarrollo macrorregional (FOTOS Y VIDEO)

Con compromisos, proyectos en común y nuevos retos cerró el último día del VIII Congreso Empresarial de la Macrorregión Centro - CEC Perú 2025, organizada por la Cámara de Comercio de Huancayo, Confiep, Correo y Universidad Continental.

El evento inició con el módulo titulado “Nuevas oportunidades de desarrollo en base al potencial exportador y energías limpias”, en el cual se destacó la importancia de la inversión extranjera al Perú y cómo beneficia a la macrorregión para el crecimiento económico; también se tocó aspectos del futuro proyecto de masificación del gas, rutas de finanzas y crecimiento empresarial.

Promperú informó que Junín es una de las regiones con mayor atractivo de inversión extranjera, destaca la selva central por la presencia de metales y minería. Aunque, la agroindustria va creciendo como atractivo de inversión ya que, no solo se basa en productos como materia prima, si no también sus derivados e industrializados.

“El 80% de ingresos en cifras exportadoras de la región Junín, sale de la selva central (café, cacao, etc.); el restante 20% lo moviliza el cereal andino como la quinua y la maca, algo de artesanías y textiles y confecciones de alpaca”, afirmó el coordinador de la oficina de la macrorregión centro de Promperú, Aldo Palomino.

Falta demanda. Un punto de importancia en el congreso, fue la masificación del gas. Luis Carbajal, director de Gestión del Gas Natural del Ministerio de Energía y Minas, dijo que si la región Junín aspira a tener acceso directo al gas natural, debería generar demanda o estimular el consumo del gas, lo que quiere decir que empresas como la planta metalúrgica de La Oroya o Cemento Andino en Tarma, deberían asegura su uso a gran escala, o sea, unos 20 millones de pies cúbicos de gas cada uno. En otro momento señaló que Junín tiene importantes potencialidades hidroenergéticas, como es el caso que ofrece el distrito de Pichanaqui, en Chanchamayo, donde las exploraciones son optimistas respecto al hallazgo de grandes reservas.

Por su parte, el miembro del Colegio de Ingenieros de Junín, Fred Contreras, no ve con buenos ojos la llegada del gas natural a la región debido a las ya conocidas posturas (adversas) de empresas como Cemento Andino y (ex)Doe Run, sin embargo todo dependerá de que el Estado asegure una masificación del gas a nivel de hogares, pues 700 mil pobladores en Huancayo es un mercado nada despreciable.

Finanzas. Sobre este tema. el representante de Caja Huancayo, Carlos Puris, destacó la importancia de la presencia de micro y pequeñas empresas (Mypes) en las regiones, afirmando que su aporte es de alrededor del 20% para el PBI.

“El 99% de las empresas son Mypes, ahí vemos su papel preponderante en el desarrollo económico de las regiones. Cada año son alrededor de 3 mil a 4 mil mypes que se crean, pero la misma cantidad son las que se retiran del mercado”, detalló Puris añadiendo que el retiro de las Mypes se debe a la falta de apoyo de financiamiento o poco apoyo para impulsarlas.

Dentro del marco financiero también se habló sobre las finanzas verdes, que son actividades e instrumentos financieros (préstamos, inversiones, bonos) para apoyar proyectos y actividades que generen beneficios ambientales y contribuyan a la sostenibilidad.

En esa línea, José Ruiz, director de Finanzas Sostenibles de A2G, expuso sobre esta posibilidad precisando que es un camino viable el cual, sectores como el cacao, café y madera conocen muy bien. También señaló que la sostenibilidad de la incorporación de este instrumento financiero por parte de los productores pasa por cambiar mentalidades, una adecuada regulación legislativa y siempre pensando que las ganancias son mayores cuando se apuesta por el medio ambiente.

Dijo que el cambio puede empezar con las parcelas demostrativas, Agroideas, subsidios de Procompite, entre otros, alternativas que hará que el productor reaccione.

Clausura. El CEC Perú 2025, dejó grandes aportes de parte de los expositores. La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo, Yannina Traverso, dio el discurso de cierre.

“Nos llevamos el compromiso de participar en la implementación de una mesa técnica macrorregional conformada por las cámaras de comercio de la macrorregión centro y el Ministerio de Economía y Finanzas, espacio que ayudará al destrabe de inversiones”.

También asumió el compromiso de acompañar al comité técnico en la continuación de la nueva Carretera Central de Cuatro Carriles, que potenciará el desarrollo de la macro región central.

El evento cerró con acuerdos para activar una mesa técnica con el MEF, promover inversión extranjera, avanzar en proyectos de gas natural y respaldar la construcción de la nueva Carretera Central de cuatro carriles que beneficia a más de una región.