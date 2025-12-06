Mario Filomeno Segura Velásquez fue sentenciado a 35 años de prisión tras ser hallado responsable de un grave agravio cometido contra una adolescente de 14 años en el anexo de Huashaoampa, distrito de Chacapalpa. Según la investigación fiscal, el acusado aprovechó la confianza que había construido con la familia de la menor, con quienes convivía desde hace varios años, para inducirla a ingresar a su habitación en mayo de 2020.

La Fiscalía Provincial Penal de La Oroya presentó los elementos de convicción que permitieron al Juzgado Especializado en Delitos Contra las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo ratificar la condena. En Cámara Gesell, la adolescente relató las conductas reiteradas mediante las cuales el imputado intentó acercarse a ella de forma indebida, situación que finalmente derivó en una agresión. Como parte de la sentencia, el condenado deberá pagar S/ 15 000 por concepto de reparación civil.

La menor vivía con su madre, quien trabajó por una década como pastora para la familia del sentenciado, lo que facilitó la cercanía entre él y la adolescente. De acuerdo con la investigación, el acusado buscó mantener comunicación constante con la víctima y realizar comentarios inapropiados. La defensa legal de Segura Velásquez interpuso una apelación, que ahora deberá ser evaluada por el Poder Judicial.