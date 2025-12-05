El Concejo Municipal Provincial de Jauja rechazó la aprobación por insistencia del proyecto de ley que declara de necesidad pública la construcción del Aeropuerto de Orcotuna, al considerar que afecta directamente los intereses estratégicos de la provincia. La comuna recordó que Jauja ya cuenta con el Aeropuerto “Francisco Carlé”, una infraestructura operativa certificada por el MTC que requiere modernización e internacionalización, no duplicación de inversiones.

Según el pronunciamiento, el proyecto de Orcotuna carece de sustento técnico y ambiental, además de haber sido declarado inactivo por el MEF por falta de competencia del Gobierno Regional para su formulación. Asimismo, destacaron que la población, organizaciones sociales y gremios de Jauja han expresado un rechazo rotundo a trasladar recursos hacia otro terminal aéreo por considerar que vulnera principios de descentralización y equidad regional.

El Concejo Municipal exhortó al Congreso, al Poder Ejecutivo y al MTC a priorizar la mejora del Aeropuerto de Jauja y solicitó una evaluación técnica y ambiental independiente antes de destinar fondos al proyecto de Orcotuna. Finalmente, dispuso remitir su pronunciamiento a las autoridades nacionales, regionales y locales, invitándolas a sumarse a la defensa del “Francisco Carlé”.