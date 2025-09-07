Roberto Zevallos (89) estaba camino al restaurante para almozar, cuando se encontró con un joven que sin mediar palabra alguna le quitó su gorra.

Molesto el anciano reprochó por este acto a Jonathan Sedano Loroña (25), quien molesto sacó a relucir un cuchillo y apuñaló al anciano en el abdomen.

Por la gravedad de la herida, el octogenario fue evacuado a EssSalud donde quedó internado. La agresión se produjo a la una de la tarde del viernes en Intihuatana del distrito de El Tambo.

Denuncias

Ayer sábado, los vecinos de La Victoria llegaron hasta la Divincri en Huancayo para pedir a las autoridades policiales que no liberen al agresor, quien estudiaba Derecho.

Según la denuncia el detenido ya agredió a varias personas e incluso acosa a una joven. “Tememos por nuestra vida, el joven vive en Jauja y viene a esta zona para molestar. Atacó a un anciano y casi lo mata. Debe ser apresado”, comentaron.

Los quejosos también manifestaron que Sedano fue capturado por una requisitoria vigente y no por el ataque al anciano de 89 años.

Sujeto amenazado

Luego de reclamar en la Divincri, los moradores fueron hasta la comisaría de El Tambo donde pidieron a los agentes que realicen una exhaustiva investigación porque el acusado tendría más de 20 denuncias por diversos delitos en varias comisarías.

“Vamos a marchar si es posible, pero ese joven debe ir a prisión, ya no debe regresar al barrio, porque nos vamos a juntar para lincharlo si agrede a otro vecino”, advirtieron.