Lowis Govi, periodista de la provincia de Huancayo, denunció que viene siendo víctima de amenazas, luego de que sus cámaras de seguridad registraran cuando un taxi se estacionó frente a su vivienda y dejó un sobre con balas junto a un mensaje intimidatorio. “se me pide que no meta mi hocico en asuntos que no me competen”, señaló.

El hecho ocurrió el miércoles 3 de septiembre alrededor de la 1 de la tarde. Según la denuncia, el vehículo utilizado fue un taxi de placa A2Z-161, perteneciente a la empresa Taxi al Toque, que en registros vehiculares figura a nombre de Silvia Marcelina Marín Cárdenas y Rolando Serapio Morales Mendizábal.

De acuerdo con la versión de Lowis Govi, las amenazas estarían vinculadas a su labor informativa, ya que en su programa político aborda investigaciones, denuncias e irregularidades que involucran a funcionarios y candidatos de la región en el marco de las elecciones del 2026.