Ayer, en plenas celebraciones por el Día de la Madre, cuatro mujeres huancaínas dieron a luz en el Hospital El Carmen de Huancayo y celebraron su fecha con el mejor regalo: sus hijos. A ellas se les suma un total de 65 madres que también alumbraron en dicho nosocomio durante esta semana.

EMOCIÓN. Completamente felices se mostraron Simona De la Cruz Crispin y Mariluz Quispe Benito, quienes dieron a luz a su quinto y cuarto hijo respectivamente.

“Estoy alegre, el parto nos ha caído de sorpresa; desde el sábado por la tarde tuve las contracciones y de inmediato me trajeron. Nos han atendido bien en el hospital”, relata Mariluz, quien todavía no ha decidido el nombre de su pequeña, pero no puede ocultar su emoción.

SACRIFICIO. Asistir a mujeres para dar a luz —sobre todo en fechas festivas como esta— genera sentimientos especiales en el personal de salud; así lo cuenta Flor Calle, obstetra de turno.

“Nosotros, como obstetras, tenemos un sentimiento especial; el ser mamá es una emoción grande. Recibir a un recién nacido a la luz de la vida nos hace compartir emociones; es algo inmenso, aunque no se pueda definir”, comentó la profesional.

Pero no solo las que dieron a luz ayer pasaron su día en el hospital; también lo hicieron alrededor de 11 madres que alumbraron por cesárea en los últimos días y deben permanecer en el área de Puerperio Quirúrgico.

“Aquí están las mamitas postcesareadas. Nos tocó pasar el Día de la Madre dentro del hospital, pero las saludamos y también les brindamos información sobre la lactancia materna”, detalló la obstetra Ruth Núñez.

En el nosocomio también pasaron su día las madres de los 11 pequeños que permanecen internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), a la espera de su mejoría.