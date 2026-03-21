No solo sustraían celulares, sino accedieron a las cuentas bancarias de al menos 30 víctimas de robo que fueron desvalijadas al abordar un taxi, al ser dopados o cogoteados por delincuentes. En el operativo “Tormenta” se incautaron más de dos mil celulares, entre ellos el IPhone robado a la médico Alexandra Sobrevilla que estaba en Chiclayo ,equipos de cómputo, 6 vehículos, y otros bienes valorizados en 2 millones de soles.

Según las investigaciones del Grupo Especial contra el Crimen (GRECC) de Divincri y la Fiscalía Especialzada contra el crimen Organizado de Junín, la banda “Los Tecnólogos del Mantaro” operaba con ayuda de los maleantes, falsos taxistas y peperas que robaban celulares, principalmente iPhones.

ASÍ OPERABAN

Los equipos sustraídos pasaban a manos de Flor de María, quien pagaba entre 500 a mil 500 soles por los celulares que eran manipulados, los desbloqueaban, les cambiaban el IMEI, para venderlos en sus tiendas ubicadas en el pasaje Andaluz en Huancayo o por internet.

Lo que es peor, las cuentas de los agraviados eran vaciadas. En los robos participaban el facineroso conocido como ‘Ben 10’, quien tiene más de 15 denuncias por robo.

Tras la caída de Cristian Rojas “Gozu”, la red instaló varias cámaras de vigilancia cerca de sus viviendas y negocios monitoreados por el ingeniero de sistemas Luis Sánchez Sánchez (a) ‘Pepín’.

SOSPECHAS E

En noviembre de 2025 Flor de María Curasma, “La Reina”, celebró su cumpleaños en forma grandiosa con varios grupos musicales, además la red registra viajes a Panamá, España.

Flor incluso habría utilizado a su madre Julia Clemente para registrar bienes y al momento de su detención Julia tenía 25 mil soles en efectivo.

Según la investigación, malos policías no solo daban protección a la organización; también habrían apoyado logísticamente, alertando sobre operativos. El policía César Padilla Sernaqué (29) habría actuado como chofer, trasladando a La Reina, los agentes Raúl Paucar Davan y Jhordan Gamarra Calderón, siguen detenidos.