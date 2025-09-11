Un establecimiento de faenamiento de aves ubicado en el Jr. Bolognesi N.° 361, en Chilca, fue sancionado con el 50% de una UIT tras detectarse graves deficiencias de higiene durante una inspección municipal. Aunque el local contaba con licencia de funcionamiento y certificado de Defensa Civil, las condiciones insalubres representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

Personal del área de Bromatología de la Municipalidad Distrital de Chilca recomendó al propietario adecuar sus instalaciones para cumplir con las normas sanitarias. Se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos y evitar sanciones mayores como el decomiso de enseres o la clausura definitiva.

La comuna advirtió que continuará con los operativos de control para garantizar que los locales de alimentos mantengan condiciones de salubridad y seguridad, en resguardo de la salud pública.