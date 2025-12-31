Quienes realicen la quema de muñecos, ropa vieja, neumáticos u otros residuos durante las celebraciones de Año Nuevo en Huancayo serán sancionados con multas que van del 10 % al 20 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), advirtió la Municipalidad Provincial de Huancayo, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.° 746.

La Gerencia de Servicios Públicos, a través del Área de Gestión Ambiental, precisó que estas prácticas están prohibidas por el grave daño que ocasionan al medio ambiente y por los riesgos directos a la salud pública, debido a la emisión de gases tóxicos como monóxido de carbono y material particulado.

Las autoridades municipales alertaron que la quema de estos residuos afecta principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, pudiendo generar crisis asmáticas, irritación en ojos y garganta, además de agravar los niveles de contaminación del aire en la ciudad.

Asimismo, la comuna exhortó a la población a evitar el uso de pirotécnicos, no solo por el riesgo de accidentes e incendios, sino también por el daño que ocasionan a las mascotas, e invocó a celebrar el Año Nuevo de manera responsable bajo el lema “Año Nuevo sin humo, Huancayo seguro”.